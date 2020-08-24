Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale

Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.