Efficacité prouvée de la technologie Philips Sonicare

Découvrez le brossage choisi par des millions de personnes. Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.