4x plus de surface de contact* pour un nettoyage en profondeur sans effort

Notre tête de brosse AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme unique de vos dents et de vos gencives. Elle est dotée de côtés doux et souples en caoutchouc et de brins s'adaptant à la surface de chaque dent. Vous obtenez ainsi jusqu'à 4 fois plus de contacts*, ce qui vous permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire** le long des gencives et entre les dents. Même les zones difficiles d'accès bénéficient d'un nettoyage en profondeur qui respecte les gencives.