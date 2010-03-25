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Arrêté

Microchaîne DVD classique

MCD395/12

3.8

| (8) Avis | 88% recommandent ce produit

L'obsession du son

Vous mettez un point d'honneur à rester en avance sur la tendance ? Alors découvrez vite cette microchaîne DVD Philips classique capable de lire les DVD, CD-WMA et CD-MP3. Le plaisir de la musique et des films prend une nouvelle dimension.

Voir tous les avantages

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

L'obsession du son

  • 100 W

Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

USB Direct pour la lecture de photos et de musique

USB Direct pour la lecture de photos et de musique

Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

8

Avis

88%

recommandent ce produit

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

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Cet avis a été rédigé pour MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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30/12/2018

België

België

mooi compact en goed systeem

Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.

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13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

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