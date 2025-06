Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.