Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
MCM1120/12
Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
Profitez d'un son exceptionnel grâce à cette microchaîne hi-fi Philips MCM1120/12 classique, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore des fichiers audio de vos CD-MP3 et de votre appareil USB, pour un plaisir d'écoute absolu.
CD, CD-MP3, USB, FM
Cassette
10 W
Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.
3.5
sur 6
6
Avis
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1120 Microcadena clásica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1120 Microcadena clásica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1120 Microcadena clásica