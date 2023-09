Tondeuse multistyles de précision ultime

Cette tondeuse multistyles et son multi-sabot offrent 27 hauteurs de coupe, de 0,2 à 20 mm, par incréments de précision allant jusqu’à 0,2 mm, pour une coupe régulière sur les barbes plus courtes et plus longues. Pour une barbe parfaite, définissez les contours avec précision grâce à OneBlade. La lame double face rase dans les deux sens et protège votre peau lors du rasage des joues, du menton ou du cou.