Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'enceinte Philips bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.