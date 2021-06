Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition

Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.