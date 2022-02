Autonomie de plus de 50 minutes, pour 1 heure de charge

La batterie lithium-ion efficace, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous bénéficierez d'au moins 50 minutes d'autonomie, soit environ 17 rasages. En la chargeant pendant 3 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.