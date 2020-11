Tondeuse à barbe, cheveux et corps tout-en-un

Entretenez votre barbe, vos cheveux ainsi que votre corps avec cette tondeuse tout-en-un utilisable sous la douche. Ses 10 accessoires vous permettent de créer facilement votre style de la tête aux pieds tandis que la fonction Turbo est idéale pour tailler avec soin et de manière uniforme les poils et cheveux les plus épais. Voir tous les avantages