Clipsage et déclipsage faciles

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur l'unité de rasage et retirez le support pour têtes de rasage de l'unité de rasage. 2. Tournez les bagues de fixation dans le sens des flèches et retirez-les. 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement ; veillez à ce que les têtes soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place sur le support pour têtes de rasage et fixez ce dernier à l'unité de rasage (« clic »).