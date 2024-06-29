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Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
Le rasoir Philips série 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.
Ce produit
Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche
CHF 175.00
Accessories
Quick Clean Pod
CHF 39.90
SH71
Têtes de rasage de rechange
CHF 50.00
175.00 CHF
175.00 CHF
Revêtement Nano SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore le glissement sur la peau jusqu'à 30 %*** et réduit les irritations.
Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage*. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.
La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
4.3
sur 6
3001
Avis
85%
recommandent ce produit
Breg1000
29/06/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Bonne utilisation
Bon rasoir il rase très bien il semble plus solide que la gamme 5000
Avantages
Rase très bien. Vision du rasage avec portable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2023-05-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2023-05-29
Ptitluc
11/01/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Efficacité
Appareil peu bruyant, rasage efficace même en humide, nettoyage facile et bonne autonome de la batterie.
Avantages
Peu bruyant et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7788/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2020-12-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7788/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2020-12-11
Quo_Vadis
19/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Le rasoir que l'on attend
Ergonomique avec un rasage vraiment de qualité. Silencieux, batterie avec une bonne résistance. En fait on a pas le souci de le charger, résiste bien. Le système du lavage est un vrai confort. Et cerise sur le gâteau, on peut le connecter à une application sur iPhone.
Avantages
Ergonomique, léger, avec station de lavage, application iPhone. Il s'adapte vraiment bien au visage.
Contre
Je cherche encore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7782/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2020-06-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7782/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2020-06-19
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage plutôt que de l'eau dans la cartouche
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.