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Ce produit
Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche
CHF 189.00
Accessories
Quick Clean Pod
CHF 39.90
SH71
Têtes de rasage de rechange
CHF 50.00
189.00 CHF
189.00 CHF
Revêtement Nano SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie****
Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir un mouvement plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage avec un nombre de passages réduit***, pour améliorer le confort et la régularité de votre routine.
4.3
sur 6
2959
Avis
85%
recommandent ce produit
Breg1000
29/06/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Bonne utilisation
Bon rasoir il rase très bien il semble plus solide que la gamme 5000
Avantages
Rase très bien. Vision du rasage avec portable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Ptitluc
11/01/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Efficacité
Appareil peu bruyant, rasage efficace même en humide, nettoyage facile et bonne autonome de la batterie.
Avantages
Peu bruyant et efficace
Oui, je recommande ce produit
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Quo_Vadis
19/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Le rasoir que l'on attend
Ergonomique avec un rasage vraiment de qualité. Silencieux, batterie avec une bonne résistance. En fait on a pas le souci de le charger, résiste bien. Le système du lavage est un vrai confort. Et cerise sur le gâteau, on peut le connecter à une application sur iPhone.
Avantages
Ergonomique, léger, avec station de lavage, application iPhone. Il s'adapte vraiment bien au visage.
Contre
Je cherche encore
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.