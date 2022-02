2 réglages sélectionnables du son, pour l'intérieur et l'extérieur

Modes d'intérieur et d'extérieur : deux réglages du son conçus pour vous faciliter la vie et vous apporter une plus grande souplesse d'utilisation. Sélectionnez le mode d'intérieur lorsque vous souhaitez des basses puissantes et un son limpide ; optez pour le mode d'extérieur lorsqu'il vous faut le plus de volume et de puissance possible en plein air.