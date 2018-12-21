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Arrêté
Une peau rayonnante, fraîche et revitalisée
VisaPure Advanced est un appareil de soin du visage apportant une expertise professionnelle à vos habitudes de soin du visage. Votre peau est propre, douce, rayonnante, revitalisée et éclatante.
Technologie DualMotion sur mesure
Nettoyage, massage, contour des yeux
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.
VisaPure Advanced est dotée de la technologie Double Action personnalisée. Chaque tête fournie avec votre VisaPure offre des niveaux prédéfinis de rotation et de vibration. Le manche et les nouveaux accessoires sont équipés d'une étiquette NFC innovante qui permet une reconnaissance intelligente de la tête. Cela signifie que le manche reconnaît immédiatement la tête qui est fixée. Vous bénéficiez ainsi des programmes dédiés de la technologie Double Action personnalisée, pour des soins de la peau aux effets différents.
Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de traces de maquillage et de cellules mortes, pour une peau éclatante. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.
Récompenses
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Iri24
21/12/2018
Suisse
Très facile à utiliser
J’ai commencé aujourd’hui et j’ai bien aimée le résultat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
SabiDhn
25/10/2018
Suisse
Ce produit est efficace pour redonner une « deuxième vie » à notre peau!
Tout est super au niveau des petits « gadgets » de l’appareil. Cependant, il faudrait revoir le troisième gadget qui sert à masser, à raffermir la peau. Je ne le trouve pas très efficace, raison pour laquelle je ne l’utilise pas. Mais sinon, j’aime beaucoup cette petite merveille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Laureelen
19/05/2024
France
Increvable
Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste
Avantages
Peau dynamique jeunesse assurée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.