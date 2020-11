Kostenlose Philips VisaPure Ersatzbürste

Juli 2015

Wenn sich im Lieferumfang Ihrer VisaPure Produkte eine Registrierungskarte befindet, können Sie durch die Registrierung Ihres VisaPure unter www.philips.com/myvisapure

eine kostenlose Ersatzbürste erhalten.Dieses Angebot gilt nur für Kunden, die in Belgien, den Niederlanden, Korea, Großbritannien, Irland, Österreich, der Schweiz, Deutschland oder Italien leben und sich auf den Angebotsregistrierungsseiten der genannten Länder registriert haben.

Als Bedingung für den kostenlosen Erhalt einer Ersatzbürste gilt, dass der Kunde Philips die Erlaubnis für die Zusendung von Kommunikation in Bezug auf seine Produkte und Services (Option) erteilt.

Das Angebot endet am 30. Januar 2016, es sei denn, Philips verlängert das Angebot nach eigenem Ermessen.

Philips sammelt Ihre persönlichen Daten zum Zweck der Zustellung der Ersatzbürste. Ihre persönlichen Daten werden von Philips zu Verwaltungszwecken gespeichert. Philips verwendet Ihre persönlichen Daten gemäß der Philips Datenschutzrichtlinie (siehe Fußzeile auf dieser Website). Wie auf der Registrierungswebsite von Philips angegeben, schließt diese Verwendung die Benachrichtigung des Teilnehmers per E-Mail über Philips Produkte, Services, Ereignisse oder sonstige möglicherweise interessante Informationen mit ein.

Philips behält sich das Recht vor, die Bestimmungen für diese Aktion ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bei Fragen, Beschwerden usw. zu diesem Programm wenden Sie sich per E-Mail an die Philips Adresse, die bei Öffnen des Links "Kontakt" in der Fußzeile dieser Website angezeigt wird.