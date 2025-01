Liaison directe (pair-à-pair) et Wi-Fi

Liaison directe (pair-à-pair) et Wi-Fi

Jusqu’à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur

Jusqu’à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur

Oui, zoom numérique et panoramique

Oui, zoom numérique et panoramique

Oui, répondre à bébé (parler et écouter en même temps)

Oui, répondre à bébé (parler et écouter en même temps)

Oui, via l’application

Oui, via l’application