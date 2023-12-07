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Arrêté
Laisse la peau de votre bébé respirer
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
6-18 mois
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.
4.7
sur 6
682
Avis
98%
recommandent ce produit
cheyena
07/12/2023
France
Fait partie de la promotion
tetine de qualité
tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
GDOS
04/12/2023
France
Fait partie de la promotion
Bon produit de qualité
Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.
Avantages
Qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Miss52
25/11/2023
France
Fait partie de la promotion
Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top
Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande
Avantages
Adapter à bebe
Contre
Ne se trouve pas partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
Pour des raisons d’hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d’utilisation