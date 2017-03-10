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Arrêté
220-240 V
Le stérilisateur est conçu pour prendre le moins de place possible dans votre cuisine, tout en contenant six biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Les deux paniers à l'intérieur peuvent se combiner pour constituer un panier pour le lave-vaisselle afin de faciliter le pré-nettoyage de plus petits éléments tels que des sucettes ou tétines.
Une fois le cycle de stérilisation terminé, le contenu du stérilisateur électrique Philips Avent reste stérile pendant 6 heures tant que le couvercle reste fermé.
Avec le stérilisateur électrique Philips Avent, vous pouvez stériliser votre matériel en 8 minutes.
4.6
sur 6
57
Avis
93%
recommandent ce produit
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät
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Cet avis a été rédigé pour SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
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Kathi1965
18/09/2013
Deutschland
Einfach, effektiv, sehr gute Größe.
Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!
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robertaporceddu85
27/01/2017
Italia
Ultraveloce
Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..
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Cet avis a été rédigé pour SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.