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Arrêté
Simple
Premium
Batterie rechargeable
Afficheur du minuteur
Tirez plus de lait en moins de temps* grâce à un coussin qui stimule et exprime le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d'expression, il produit l'intensité de stimulation du mamelon et d'aspiration permettant d'obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL).*
Une taille de coussin qui convient à tous types de mamelons. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre mamelon. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).
Tirez votre lait confortablement grâce à un design qui vous permet de vous asseoir droite plutôt que de vous pencher vers l’avant. Une posture inclinée vers l’avant est inutile ; confort de la position de tirage du lait prouvée cliniquement*. Sur la base des résultats d’essais cliniques auprès de 20 participantes (2019) ; 90 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique simple) ; 95 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique double).
Récompenses
4.7
sur 6
264
Avis
96%
recommandent ce produit
Lolodu65
06/01/2024
France
Acheteur vérifié
Simple , pratique et efficace
Alors que les tétées s’enchaînent , les succions deviennent plus douloureuses. Désirant tout de même continuer l’allaitement, ce tire lait offre un confort d’expression remarquable. Il s’utilise très facilement et son entretien est des plus simples.
Avantages
Confortable, simple d’utilisation et efficace
Contre
Un tout petit peu bruyant durant les expressions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable
Dixi28
14/09/2020
France
Fait partie de la promotion
Tire-lait performant et compact.
Ce tire-lait est très pratique et performant comparé à d’autres. Il est silençieux, le coussin s’adapte à toutes tailles de seins ( pas besoin de racheter des téterelles supplémentaires). Les 8 modes de stimulation permet de trouver celle qui vous convient. Sa forme compact permet de l’emmener partout. Il est silencieux.
Avantages
Compact,silencieux,autonomie
Contre
Housse de transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Ritalicious
09/09/2020
France
Fait partie de la promotion
Top
Top top ! Produit parfait. Rien à redire ! Juste genial
Avantages
Rapidité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018)
(1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasiennes, USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).
Sur la base des résultats du questionnaire sur 1 000 coussins provenant d'un essai clinique réalisé auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019)
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.