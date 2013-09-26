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  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
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Arrêté

Philips Avent VIAPots de conservation pour lait maternel Avent

SCF612/10

3.7
| (48) Avis
Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Pot de conservation du lait

Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

  • Rangement

Facile à organiser

Facile à organiser

Ecrivez directement dessus pour un meilleur suivi des dates et des contenus

Compatible avec les tire-laits et tétines Philips Avent

Les pots de conservation pour lait maternel sont compatibles avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.

Peut aller au réfrigérateur/congélateur

Les pots Philips Avent peuvent être conservés au réfrigérateur ou au congélateur et passent au lave-vaisselle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 6

48

Avis

26/09/2013

France

France

produit super pratique

très bon produit totalement conquise, tres pratique pour le lait et les purée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent

26/09/2013

France

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produit super pratique

très bon produit totalement conquise, tres pratique pour le lait et les purée

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent

11/03/2013

France

France

Ce produit est parfait.

Avec son adaptateur qui permet de viser directement le pot de conservation sur le tire-lait, ce produit est idéal pour les maman qui allaitent pendant de long mois. Quand mon enfant est passé à la soupe, les même pots ont permis de préparer à l´avance les repas qui au début de son âge sont bien différent des notre. Encore aujourd´hui, à presque 3 ans je continue à utiliser ces pots pour conserver les compotes que je réalise avec les fruits de mon jardin. J´attend un deuxième enfant et j´utiliserai encore les pots.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent

Oui, je recommande ce produit

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