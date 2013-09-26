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Arrêté
SCF612/10
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Les pots de conservation pour lait maternel sont compatibles avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.
Les pots Philips Avent peuvent être conservés au réfrigérateur ou au congélateur et passent au lave-vaisselle.
3.7
sur 6
48
Avis
soso40
26/09/2013
France
produit super pratique
très bon produit totalement conquise, tres pratique pour le lait et les purée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent
mamandunejoliefille
26/09/2013
France
produit super pratique
très bon produit totalement conquise, tres pratique pour le lait et les purée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent
jacinta
11/03/2013
France
Ce produit est parfait.
Avec son adaptateur qui permet de viser directement le pot de conservation sur le tire-lait, ce produit est idéal pour les maman qui allaitent pendant de long mois. Quand mon enfant est passé à la soupe, les même pots ont permis de préparer à l´avance les repas qui au début de son âge sont bien différent des notre. Encore aujourd´hui, à presque 3 ans je continue à utiliser ces pots pour conserver les compotes que je réalise avec les fruits de mon jardin. J´attend un deuxième enfant et j´utiliserai encore les pots.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VIA SCF612/10 Pots de conservation pour lait maternel Avent
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.