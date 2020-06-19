Termes recherchés
SCF291/01
Stérilisez en quelques minutes et stockez simplement
Stérilisez jusqu'à six biberons avec leurs accessoires en seulement 10 minutes. Ce stérilisateur fin mais spacieux Advanced est rapide et efficace. Il élimine 99,9 % des bactéries*, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Stérilisateur de biberons
La méthode de stérilisation de Philips Avent est douce, efficace et sans produits chimiques. Chaque stérilisateur n’utilise rien de moins que de la vapeur pure pour éliminer jusqu’à 99,9 % des microbes nocifs*.
Stérilisez les accessoires de votre bébé rapidement et en toute sûreté : le stérilisateur s’éteindra automatiquement après un cycle de stérilisation de seulement 10 minutes.
Notre nouveau plateau égouttoir protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, ce qui réduit le risque d’odeurs désagréables.
La taille de notre stérilisateur avancé est réglable pour convenir même aux plus petits accessoires, comme les sucettes, et pour éviter d’encombrer votre comptoir entre chaque utilisation.
Le nettoyage complet et sans produits chimiques du stérilisateur garde son contenu stérilisé pendant près de 24 heures. Gardez simplement le couvercle en place et le tour est joué.
Bien qu’il soit mince, notre stérilisateur peut contenir jusqu’à six biberons Philips Avent. Il convient aussi aux autres articles essentiels, tels que tétines, sucettes et tire-lait manuels.
Le stérilisateur (et même sa plaque chauffante) est rapide et facile à nettoyer de haut en bas, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour vous permettre de passer plus de temps avec votre petit.
