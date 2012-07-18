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  • Un bébé bien nourri dort mieux
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Arrêté

Philips AventBiberon Classic PES

SCF660/17

4.1
| (17) Avis | 80% recommandent ce produit
Un bébé bien nourri dort mieux
Il est très courant qu'un nourrisson pleure, soit irritable et grognon. Le biberon Classic PES Philips Avent contribue à réduire de manière significative les coliques*** ainsi que l'irritabilité des bébés, surtout la nuit**.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit**

Un bébé bien nourri dort mieux

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé

Laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé

Pendant que votre bébé tète, la valve anti-coliques Avent laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans le ventre de bébé. Votre bébé contrôle le débit de lait, tout comme lors de l'allaitement maternel.

Cinq débits de tétine différents sont disponibles

Cinq débits de tétine différents sont disponibles

Cinq débits de tétine différents sont disponibles.

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4.1

sur 6

17

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

18/07/2012

France

France

très bon produit

de bonne qualité bébé aime ce biberon il a moins le hoquet qu'avant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF660/17 Biberon Classic PES

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF660/17 Biberon Classic PES

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF660/17 Classic PES baby bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF660/17 Classic PES baby bottle

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.