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Arrêté

Philips AventKit biberon évolutif

SCF663/07

3

| (1) Avis

Votre bébé commence à boire à la tasse

Conception respectant les gencives fragiles de votre bébé avec un bec souple anti-fuites

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Poignées ergonomiques

Votre bébé commence à boire à la tasse

  • 260 ml

  • Tétine à débit variable

Bec souple anti-fuites

Bec souple anti-fuites

Remplacez la tétine par le bec souple anti-fuites qui respecte les gencives fragiles de votre bébé

Fixation des poignées ergonomiques au biberon

Fixation des poignées ergonomiques au biberon

Fixez les poignées ergonomiques au biberon Philips Avent.

Remplacez la tétine par le bec souple

Remplacez la tétine par le bec souple

Transformez le biberon en remplaçant simplement la tétine par le bec souple anti-fuites

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3.0

sur 6

1

Avis

5
4
2
1

23/07/2013

España

España

porque mi tetina escurre

que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?

Cet avis a été rédigé pour SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

Cet avis a été rédigé pour SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

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