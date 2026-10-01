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Arrêté

Philips AventKit biberon évolutif

SCF683/07

Votre bébé commence à boire à la tasse

Conçu pour respecter les gencives de votre bébé, le kit biberon évolutif Philips Avent SCF683/07 a un bec souple anti-fuites.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Poignées ergonomiques pour biberons

Votre bébé commence à boire à la tasse

  • 260 ml

  • Tétine à débit variable

Poignées ergonomiques amovibles

Poignées ergonomiques amovibles

Fixez les poignées ergonomiques sur le biberon pour aider votre bébé à boire tout seul

Bec souple anti-fuites

Bec souple anti-fuites

Remplacez la tétine par le bec souple anti-fuites qui respecte les gencives fragiles de votre bébé

Remplacez la tétine par le bec souple

Remplacez la tétine par le bec souple

Transformez le biberon en remplaçant simplement la tétine par le bec souple anti-fuites

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 