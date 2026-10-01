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Arrêté
SCF683/07
Votre bébé commence à boire à la tasse
Conçu pour respecter les gencives de votre bébé, le kit biberon évolutif Philips Avent SCF683/07 a un bec souple anti-fuites.
260 ml
Tétine à débit variable
Fixez les poignées ergonomiques sur le biberon pour aider votre bébé à boire tout seul
Remplacez la tétine par le bec souple anti-fuites qui respecte les gencives fragiles de votre bébé
Transformez le biberon en remplaçant simplement la tétine par le bec souple anti-fuites
Notation globale
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.