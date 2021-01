Conçu pour une prise facile et confortable de la température auriculaire*

Le thermomètre auriculaire pour smartphone Philips Avent vous permet de prendre la température de votre bébé en quelques gestes simples et rapides. Tout d'abord, assurez-vous que le capteur est propre et sec. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche/arrêt, puis tirez doucement l'oreille de votre bébé vers l'arrière de manière à rendre le canal auditif droit. Insérez le thermomètre en orientant l'embout vers le tympan et appuyez à nouveau sur le bouton. Fin et compact, le thermomètre est doté d'un embout convenant à tous les âges.