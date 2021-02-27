Shaver series 9000

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Arrêté
SH90/60
Lames V-Track Precision PRO
Compatible avec S9000 (S9xxx)
Compatible avec rasoir Star Wars SW97xx
Compatible avec rasoir Star Wars SW67xx
Les têtes de rechange SH90 sont compatibles avec les rasoirs Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), ainsi que Star Wars SW9700 et SW6700.
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près* en moins de passages, pour une peau préservée.
Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.
2.8
sur 6
255
Avis
Grevy
27/02/2021
France
Tête de rasoir SH90/70 série 9000
Je viens d'utiliser cet ensemble tête de rasage reçu ce jour (27/02/2021) et qui remplace avantageusement les têtes de rasage de mon Philips S9711/32 acheté en avril 2019. J'espère que les résultats seront durables pendant la durée conseillée. Remerciements au conseiller Philips avec qui j'ai pris contact avant de passer commande, pour les renseignements obtenus et son professionnalisme.
Avantages
qualité de rasage. Facilité de remplacement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
tuliche
19/05/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
C'est mon premier rasoir électrique puis je suis super satisfait,la finition et qualité fabrication est superbe puis mon rasage est plus vite beaucoup mon irritation par port rasage classic.Par contre je ne peux rein dire négatif sur Philips Shaver 9000 après ça va être très difficile revenir au rasage classic vraiment c'est au top!!!!!!!!!!!!!!Merci Philips
Avantages
Pas de bruit, rasage avec le plaisir, super bien position dans la main et etc......
Contre
Moi personnellement je ne peux rein dire négatif!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
Givdu69
06/03/2018
France
Efficacité retrouvée
Après 2ans le rasage était devenu plus laborieux ces novelles têtes ont rendu l’efficacite Excellente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir
Par rapport aux précédents modèles Philips