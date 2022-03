Conforme Bluetooth® HSP/HFP - Universel

La technologie Bluetooth® permet de se passer des fils et des câbles. Bluetooth® étant une norme internationale, les périphériques Bluetooth® de différents fabricants peuvent donc communiquer entre eux grâce à des profils Bluetooth® partagés. HSP (Handset Profile, profil d'oreillette) et HFP (Handsfree Profile, profil mains libres) sont les profils nécessaires aux fonctions classiques d'un casque Bluetooth®. Si votre téléphone portable est compatible avec les profils HSP et HFP (ce qui est le cas de pratiquement tous les téléphones Bluetooth®), ce casque est fait pour vous. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Koninklijke Philips Electronics N.V.