Commandes SmartTouch simples d'utilisation

Les commandes tactiles SmartTouch sur la coque droite vous permettent de contrôler votre musique et vos appels d'un simple geste. Tapez sur la coque pour lancer la lecture de musique et la mettre en pause ou pour répondre aux appels, faites glisser votre doigt vers le côté pour changer de piste et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. Plus besoin de chercher les boutons de votre appareil.