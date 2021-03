Des basses profondes, un son clair

Conçus pour un maintien parfait et un confort optimal, les écouteurs SHE3205 sont dotés de haut-parleurs de 14,2 mm et d'évents de basses, pour des basses profondes et un son clair. Son micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels. Choix de 6 couleurs pétillantes à assortir à votre Apple Watch. Voir tous les avantages