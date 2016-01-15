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Arrêté

Casque à arceau

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son puissant

Le casque Philips SHL3000 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables et confortables, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.

Voir tous les avantages

Casque avec style de contrôle DJ

Un son puissant

  • Arceau

  • Bleu

Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique

La conception acoustique fermée de ce casque Philips apporte une bonne isolation phonique.

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes

Coussinets doux très confortables parfaits pour les longues sessions d'écoute

Coussinets doux très confortables parfaits pour les longues sessions d'écoute

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/01/2016

France

France

Acheteur vérifié

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000BL Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000BL Headband headphones

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Oui, je recommande ce produit

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08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3000BL Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

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