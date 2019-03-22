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Arrêté

Casque avec Micro

SHL3265BL/00

4.6

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noir et doré
Noir et doré
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Basses puissantes, détails précis

Le SHL3265 offre d'excellentes performances. Ses haut-parleurs de 40 mm en néodyme génèrent des basses dynamiques et ses coques amovibles pivotent à 165°. Conçu pour supporter une puissance d'entrée de 2 000 mW, le casque restitue un son sans distorsion, même à des volumes élevés.

Voir tous les avantages

Basses puissantes, détails précis

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets aérés

  • Pliage compact

Câble de 1,2 m, idéal pour une utilisation en extérieur

Câble de 1,2 m, idéal pour une utilisation en extérieur

Prise en charge d'une puissance d'entrée élevée de 2 000 mW, aucune distorsion, même à volume élevé

La prise en charge d'une puissance élevée permet d'obtenir d'excellentes performances, quel que soit le volume ou la source. La restitution est claire et sans distorsion, même à volume élevé ou lorsque la puissance de l'entrée audio est importante.

Haut-parleurs 40 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleurs 40 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour une excellente clarté sonore et des basses puissantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

22/03/2019

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichneter Sound, 5*****

Kopfhörer machen seit Jahren einen hervorragenden Dienst, absolut empfehlenswert

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3265BK Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3265BK Headphones with mic

18/09/2016

Deutschland

Deutschland

Super-Geniale Kopfhörer

Ich habe die Kopfhörer im Rahmen eines Produkttest erhalten. Die Kopfhörer machen einen sehr wertigen Eindruck, die Verarbeitung und die Materialien sind super. Was mich überrascht hat sind das Mikrofon und die weichen, grossen Ohrmuscheln. Der Kopfhörer läßt sich gut am Bügel und den Ohrmuscheln verstellen sodas er sich jeder Kopfform anpasst. So nun zur Leistung - durch die weichen Ohrmuscheln paßt sich der Kopfhöhrer sehr gut an die Ohren an und schließt damit auch Umgebungsgeräusche aus - die 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber hauen einen absolut klaren Sound und einen kräftigen Bass raus, für mich absolut ausreichend und super - auch die 2000mW Eingangsleistung bieten eine super Qualität Als kleines Gadget haben die Kopfhörer an den Ohrmuscheln ein 165° Grad-Mechanismus, wunderbar für Hobby-DJ´s. Das 1,2m lange Kabel , mit Goldklinke, war absolut ausreichend. Fazit Ein super Kopfhörer für daheim, unterwegs und für den Hobby-DJ. Zudem ein super Preis-Leistungsverhältniss.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3265RD Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

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16/12/2016

España

España

Muy buen producto.

tiene muy buena calidad .y no rompe cuando se le da volumen. Lo recomiendo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3265BG Auriculares con micrófono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3265BG Auriculares con micrófono

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