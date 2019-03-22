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Arrêté
SHL3265BL/00
Disponible à partir
Basses puissantes, détails précis
Le SHL3265 offre d'excellentes performances. Ses haut-parleurs de 40 mm en néodyme génèrent des basses dynamiques et ses coques amovibles pivotent à 165°. Conçu pour supporter une puissance d'entrée de 2 000 mW, le casque restitue un son sans distorsion, même à des volumes élevés.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Coussinets aérés
Pliage compact
La prise en charge d'une puissance élevée permet d'obtenir d'excellentes performances, quel que soit le volume ou la source. La restitution est claire et sans distorsion, même à volume élevé ou lorsque la puissance de l'entrée audio est importante.
Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour une excellente clarté sonore et des basses puissantes.
4.6
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
Dvs89
22/03/2019
Deutschland
Ausgezeichneter Sound, 5*****
Kopfhörer machen seit Jahren einen hervorragenden Dienst, absolut empfehlenswert
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3265BK Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3265BK Headphones with mic
ChristophNBG
18/09/2016
Deutschland
Super-Geniale Kopfhörer
Ich habe die Kopfhörer im Rahmen eines Produkttest erhalten. Die Kopfhörer machen einen sehr wertigen Eindruck, die Verarbeitung und die Materialien sind super. Was mich überrascht hat sind das Mikrofon und die weichen, grossen Ohrmuscheln. Der Kopfhörer läßt sich gut am Bügel und den Ohrmuscheln verstellen sodas er sich jeder Kopfform anpasst. So nun zur Leistung - durch die weichen Ohrmuscheln paßt sich der Kopfhöhrer sehr gut an die Ohren an und schließt damit auch Umgebungsgeräusche aus - die 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber hauen einen absolut klaren Sound und einen kräftigen Bass raus, für mich absolut ausreichend und super - auch die 2000mW Eingangsleistung bieten eine super Qualität Als kleines Gadget haben die Kopfhörer an den Ohrmuscheln ein 165° Grad-Mechanismus, wunderbar für Hobby-DJ´s. Das 1,2m lange Kabel , mit Goldklinke, war absolut ausreichend. Fazit Ein super Kopfhörer für daheim, unterwegs und für den Hobby-DJ. Zudem ein super Preis-Leistungsverhältniss.
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Cet avis a été rédigé pour SHL3265RD Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
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juanima
16/12/2016
España
Muy buen producto.
tiene muy buena calidad .y no rompe cuando se le da volumen. Lo recomiendo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3265BG Auriculares con micrófono
Oui, je recommande ce produit
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