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Arrêté

ActionFitCasque Sport avec Micro

SHQ2405BL/00

REPOUSSEZ VOS LIMITES

Les écouteurs du casque sport Philips Actionfit DigDeep se maintiennent parfaitement dans vos oreilles, ce qui vous permet de ne penser qu'à votre entraînement. Son stabilisateur unique offre un maintien plus sûr, pour que vous restiez concentré et en musique.

Voir tous les avantages

Casque au maintien parfait avec stabilisateur

REPOUSSEZ VOS LIMITES

  • Idéal pour un usage en intérieur

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Intra-auriculaire

Lavable après les séances de sport

Fabriqué avec des matériaux étanches, ce casque peut être lavé à l'eau du robinet.

Un son d'une grande qualité qui vous permettra de repousser vos limites

Un son d'une grande qualité qui vous permettra de repousser vos limites

Les haut-parleurs de 8,6 mm diffusent un son d'excellente qualité, qui vous encouragera à donner le meilleur de vous-même.

Idéaux pour le sport intense, grâce à l'indice de résistance à l'eau IPX4

Idéaux pour le sport intense, grâce à l'indice de résistance à l'eau IPX4

Ne craignez pas la transpiration et affrontez les éléments. Grâce à leur indice IPX4, vous pouvez transpirer et pratiquer votre sport sous la pluie sans que l'humidité ne pénètre dans les écouteurs.

Spécificités Techniques

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  1. Les embouts sont lavables, le micro ne l'est pas.