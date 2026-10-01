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Arrêté
SHQ2405BL/00
REPOUSSEZ VOS LIMITES
Les écouteurs du casque sport Philips Actionfit DigDeep se maintiennent parfaitement dans vos oreilles, ce qui vous permet de ne penser qu'à votre entraînement. Son stabilisateur unique offre un maintien plus sûr, pour que vous restiez concentré et en musique.
Idéal pour un usage en intérieur
Résistant à la transpiration et à l'eau
Intra-auriculaire
Fabriqué avec des matériaux étanches, ce casque peut être lavé à l'eau du robinet.
Les haut-parleurs de 8,6 mm diffusent un son d'excellente qualité, qui vous encouragera à donner le meilleur de vous-même.
Ne craignez pas la transpiration et affrontez les éléments. Grâce à leur indice IPX4, vous pouvez transpirer et pratiquer votre sport sous la pluie sans que l'humidité ne pénètre dans les écouteurs.
Notation globale
Les embouts sont lavables, le micro ne l'est pas.