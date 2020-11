Objectifs de cette solution :

La ceinture anti-ronflement Philips SmartSleep est destinée à réduire les perturbations dues aux ronflements qui surviennent en position dorsale et qui cessent lorsque vous dormez sur le côté, ce afin d’améliorer votre sommeil. Ce produit n’est pas un dispositif médical et n’a pas vocation à atténuer ou traiter des maladies ou des syndromes, dont le SAOS (Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil), d’origine positionnelle. Si vous continuez à ronfler alors que vous dormez sur le côté, ou si vous sursautez et arrêtez de respirer lorsque vous ronflez, il est possible que vous souffriez d’apnée du sommeil. Dans ce cas, veuillez consulter un médecin.