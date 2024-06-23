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  • Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur
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regular

Shaver S9000 PrestigeRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

SP9871/22

4.5
| (2775) Avis | 90% recommandent ce produit
Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur
Bénéficiez d'une précision et d'un confort ultimes avec le rasoir Philips Series 9000 Prestige. Il coupe les poils jusqu'à 0,00 mm de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ s'adapte à tous les contours de votre visage, même sur une barbe de 7 jours.​
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Pour un rasage de près, même sur une barbe de 7 jours

Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames Dual Precision NanoTech

  • Revêtement Hydro SkinGlide

  • Système de suspension UltraFlex

  • Jusqu'à 5 ans de garantie****

Jusqu’à 0,00 mm au plus près de la peau avec notre système Lift & Cut

Jusqu’à 0,00 mm au plus près de la peau avec notre système Lift & Cut

Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.

S’adapte à chaque contour grâce au système de suspension UltraFlex

S’adapte à chaque contour grâce au système de suspension UltraFlex

Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s’adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d’une douceur et d’un confort exceptionnels.

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4.5

sur 6

2775

Avis

90%

recommandent ce produit

23/06/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Evolution technique par rapport au modèle avant

La tête à gardé sa mobilité tout en étant conduite plus fermement. Je suis content de ne pas avoir installé une 2e fois une nouvelle tête à env. 50 francs.

Avantages

Rase de près tout en ménageant la peau

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

17/03/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Très bonne qualité de rasage ainsi que du matériel

Mon Philips Prestige précédent (SP9860/16) est tombé en panne (excellent service de garantie de Digitec) et je l'ai remplacé par ce SP9883/35. J'étais très content du précédent, mais en un an et demi il y a eu quand même des progrès significatifs: - encore plus silencieux - rasage de très près, beaucoup mieux (et moins dangereux) que le mécanique Gillette ProGlide que j'ai du utiliser en attendant de recevoir le nouveau - le précédent était avec des têtes rondes, le nouveau avec des têtes carrées. Contrairement à certaines critiques que j'ai lues, avec ces têtes carrées on peut très bien atteindre tous les endroits difficiles - meilleure conception des têtes qui facilite le rinçage sous l'eau du robinet Seul point négatif: la politique de prix de Philips a évolué entre temps. Il y a un an et demi, j'ai pu obtenir un Prestige avec un Qi-Pad pour une somme raisonnable. Maintenant il faut payer beaucoup plus pour cela, certes avec des accessoires en plus, mais le choix n'existe plus. Néanmoins je ne regrette pas mon achat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

07/01/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Ce produit rempli mes attentes quotidiennes

Sa simplicité emploi, ses trois têtes pivotantes et la durée de sa batterie fait de cet appareil un un atout solide pour un rasage rapide et précis

Avantages

Rasage rapide et précis

Contre

Je n’en vois pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9860/16 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9860/16 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. 92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans

  2. Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours

  3. Par rapport au modèle précédent

  4. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​