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Rasoirs visage
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Shaver S9000 Prestige Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
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SmartClickTête de brosse nettoyante contrôle du sébum
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VisaPure MENBrosse de rechange
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Shaver series 5000& 6000 Tondeuse nez et oreilles
Adaptateur mural USB HQ87
Shaver S9000 PrestigePlateau de charge sans fil
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Shaver S9000 PrestigeTrousse de transport de luxe
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ShaversBrosse nettoyante
SH91Têtes de rasage de rechange
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