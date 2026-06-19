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TAH4000WT/00
Disponible à partir
Un son naturel, des basses dynamiques
Confort du système supra-aural
Composants remplaçables
Jusqu'à 70 h d'autonomie
Les haut-parleurs personnalisés de 32 mm et Dynamic Bass s'associent pour vous offrir un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour regarder un film ou pour une session de gaming, vous pouvez activer un mode de faible latence dans notre application dédiée.
Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.
La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.
Notation globale