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Arrêté

3000 seriesCasque Arceau

TAH4105WT/00

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge
Votre musique, votre style.
Retrouvez les sensations du dancefloor. Ce casque supra-aural produit un son clair aux basses puissantes. Son arceau rembourré est confortable, tandis que ses coloris mats vous permettent d'associer votre style à votre musique.
Voir tous les avantages

Votre musique, votre style.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Arceau léger

  • Pliage compact

Des basses profondes, un son clair

Revivez tous vos meilleurs moments sur le dancefloor. Les haut-parleurs en néodyme de 32 mm produisent des basses puissantes et un son clair. La conception arrière fermée offre une isolation phonique exceptionnelle pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de vos morceaux préférés.

Arceau rembourré léger et réglable

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

Conception pliable à plat pour un rangement facile

Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Employé de Philips

Acheteur vérifié

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Avantages

eifach, handlich

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Avantages

Ωραίος καθαρός ήχος.

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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