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TAH4205BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Pliage compact
Jusqu'à 29 h d'autonomie
Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
2.9
sur 6
39
Avis
nath450
27/09/2023
France
très bon
j'ai acheter ce casque en grande surface et honnêtement pour ce prix il est top!! le casque est simple, un son excellent et un contrôle des Bass au top! apparemment des personnes on des problème de coupure, pour moi ce n'est pas le cas (un mise a jour a été faite peut être ?) je recommande.
Avantages
Son et bass puissante
Contre
à l'air fragile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Casque sans fil supra-aural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Casque sans fil supra-aural
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Acheteur vérifié
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Avantages
Passt alles
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Mako5
03/04/2023
Deutschland
Acheteur vérifié
für den preis ist es das wert
für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.