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Casque sans fil supra-aural

TAH4205BK/00

2.9
| (39) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge
Des basses intenses
Une musique intense avec des basses plus puissantes. Ce casque supra-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses qui vous permet de les intensifier quand bon vous semble. Profitez de 29 heures d'autonomie, d'une charge rapide et d'un choix de coloris mats tendances.
Voir tous les avantages

Des basses intenses

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Pliage compact

  • Jusqu'à 29 h d'autonomie

Bouton d'amplification des basses pour des basses plus puissantes

Bouton d'amplification des basses pour des basses plus puissantes

Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.

Arceau rembourré léger et réglable

Arceau rembourré léger et réglable

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.9

sur 6

39

Avis

27/09/2023

France

France

très bon

j'ai acheter ce casque en grande surface et honnêtement pour ce prix il est top!! le casque est simple, un son excellent et un contrôle des Bass au top! apparemment des personnes on des problème de coupure, pour moi ce n'est pas le cas (un mise a jour a été faite peut être ?) je recommande.

Avantages

Son et bass puissante

Contre

à l'air fragile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Casque sans fil supra-aural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Casque sans fil supra-aural

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Avantages

Passt alles

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

03/04/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

für den preis ist es das wert

für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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  1. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.