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Casque circum-aural

TAH8000EWT/00

4
| (15) Avis | 82% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir
Son exceptionnel, batterie remplaçable
Profitez d'un son riche et détaillé avec notre casque circum-aural conçu pour durer. Grâce à sa batterie facile à remplacer, votre musique vous accompagne pendant des années. Les appels sont d'une clarté exceptionnelle, et la réduction adaptative du bruit vous permet de vous concentrer sur l'essentiel.
Voir tous les avantages

Son exceptionnel, batterie remplaçable

  • Un son naturel et détaillé

  • Batterie remplaçable

  • Réduction de bruit Pro

  • Jusqu'à 70 h d'autonomie

Un son époustouflant. Diffusion haute résolution et écoute filaire

Un son époustouflant. Diffusion haute résolution et écoute filaire

Les haut-parleurs de 40 mm recouverts de soie restituent un son détaillé et la fonction Dynamic Bass vous offre des basses riches et puissantes, même à faible volume. Les codecs LDAC et LC3 sont pris en charge pour un streaming haute résolution et vous pouvez profiter d'une écoute filaire via USB-C. De plus, vous pouvez activer Spatial Audio dans notre application pour une expérience d'écoute encore plus immersive.

Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit

Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit

La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

Technologie à 5 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

Technologie à 5 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

Lorsque vous téléphonez, les microphones dédiés s'associent à un algorithme de réduction du bruit pour capter clairement votre voix et réduire le bruit de fond. Même dans une rue très fréquentée par une journée très venteuse, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

15

Avis

82%

recommandent ce produit

1

09/02/2026

France

France

Parfait design et son

J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .

Avantages

Qualité de son

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8000EWT Casque circum-aural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8000EWT Casque circum-aural

19/01/2026

France

France

Pratique, esthétique, son clair et agreable.

Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!

Avantages

Prix, esthétique, son, confort

Contre

Changement des coussinets impossible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8000EWT Casque circum-aural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8000EWT Casque circum-aural

19/01/2026

France

France

Simple et performant

D'un point de vue confort : le casque est agréable à porter. Les coussinets englobent bien les oreilles et ne compriment pas trop, même lors d’une utilisation prolongée. Le bandeau est suffisamment rembourré pour ne pas être gênant . Le casque est léger et permet une utilisation même avec des lunettes de vue, sans que cela ne comprime trop. D’un point de vue sonore : son est clair et équilibré. Les basses sont présentes sans être trop envahissantes, les voix sont bien mises en avant et les aigus restent agréables sans être agressifs. la réduction de bruit en bien est super : elle permet d’atténuer le trafic, environnement, et conversation lors des transports en commun et ainsi une vraie immersion. La connexion Bluetooth se fait rapidement et sans problème particulier avec le téléphone, et la batterie. Quant à elle tient plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargé ce qui est un très bon point . Le design blanc et sobre et élégant. C’est un casque simple qui remplit toutes ses fonctions, et reste ainsi dans une gamme abordable avec un rapport qualité prix parfait. Je recommande pour un usage au quotidien simple et performant.

Avantages

Efficace, performant, élégant, réduction de bruit

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8000EWT Casque circum-aural

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