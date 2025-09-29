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Casque circum-aural sans fil pour enfants

TAK5500RT/00

5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Lumière orange
Lumière orange
Vraie sarcelle
Vraie sarcelle
Pour la musique, les appels et la tranquillité
Les enfants peuvent se plonger dans leur contenu en toute sécurité avec ce casque circum-aural sans fil à volume limité. Le son est net et clair, tandis que la réduction adaptative leur permet de se concentrer en silence ou d'entendre ce qu'ils écoutent sans être tentés d'augmenter le volume.
Voir tous les avantages

Pour la musique, les appels et la tranquillité

  • Volume limité à 85 dB

  • Réduction de bruit Pro

  • Partage audio sans fil

  • Durable et pliable

Conçu pour les oreilles des enfants. Limites de volume pour la maison et les déplacements

Conçu pour les oreilles des enfants. Limites de volume pour la maison et les déplacements

Ce casque circum-aural confortable réduit le bruit environnant de façon passive. Sa limite de volume à 75 dB est idéale pour une écoute dans les endroits calmes. Pour les lieux bruyants, la réduction du bruit peut être activée via le casque ou l'application Philips Headphones. Les parents peuvent définir un mode déplacements limité à 85 dB depuis l'application.

Réduction adaptative du bruit pour une écoute en toute sécurité, en tous lieux

Réduction adaptative du bruit pour une écoute en toute sécurité, en tous lieux

La réduction adaptative du bruit ajuste automatiquement le volume en fonction de l'environnement. Les enfants peuvent ainsi se concentrer en silence ou écouter leurs contenus dans des endroits bruyants, sans être tentés d'augmenter le volume ! Les commandes sur les coques permettent d'activer le mode « Aware », afin d'entendre les bruits environnants, ou « Quick Awareness », pour mieux entendre les voix tout en gardant le casque sur les oreilles.

Partage audio sans fil : plus on est de fous, plus on rit

Partage audio sans fil : plus on est de fous, plus on rit

Si les amis de votre enfant possèdent également un casque Philips K5500, ils peuvent les connecter en série et sans fil pour écouter le même contenu. L'un des casques doit être connecté à l'appareil qui diffuse le contenu. Chaque enfant doit ensuite appuyer sur le bouton multifonctions pour activer le partage audio.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

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29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Cet avis a été rédigé pour TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

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23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Oui, je recommande ce produit

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23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Avantages

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Contre

-

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  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et 85 dB en mode déplacements conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.