Écouteurs ultra-compacts. Port ultra-confortable

Nos plus petits écouteurs entièrement sans fil à ce jour arborent un design discret, parfaitement ajusté et agréable à porter, même toute la journée. Les écouteurs se placent dans l’oreille externe, sans embout qui s’enfonce dans le conduit auditif : si vous avez besoin d’un meilleur maintien, vous avez le choix entre trois tailles de manchons en silicone (inclus).