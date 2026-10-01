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TAT2149BK/00
Petits mais puissants
Grâce à leur conception ultra-confortable, ces minuscules écouteurs True Wireless sont agréables à porter et élégants tout au long de la journée ! Malgré leur petite taille, ils offrent un son exceptionnel et des basses renforcées à faible volume. Vous sortez ? Le boîtier s’attache même à un porte-clés.
Minuscules écouteurs True Wireless
Boîtier de charge pour porte-clés
Son naturel. Dynamic Bass
Appels clairs
Nos plus petits écouteurs entièrement sans fil à ce jour arborent un design discret, parfaitement ajusté et agréable à porter, même toute la journée. Les écouteurs se placent dans l’oreille externe, sans embout qui s’enfonce dans le conduit auditif : si vous avez besoin d’un meilleur maintien, vous avez le choix entre trois tailles de manchons en silicone (inclus).
Ces écouteurs entièrement sans fil sont peut-être petits, mais vous n’aurez pas besoin d’augmenter le volume pour profiter du meilleur son de leurs transducteurs de 10 mm. Activez Dynamic Bass via l’écouteur gauche ou l’application Philips Headphones et profitez de toute la puissance de vos lignes de basse préférées, même à faible volume.
Votre voix sera clairement audible pendant vos appels. Un micro dédié capte le son de votre voix, tandis qu’un algorithme de réduction du bruit atténue une partie des bruits ambiants.
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Notation globale