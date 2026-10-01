Minuscules, mais puissants

Avec leur design ultra-confortable, ces minuscules écouteurs entièrement sans fil sont agréables à porter et élégants tout au long de la journée ! Malgré leur petite taille, ils offrent un son exceptionnel et des basses renforcées à faible volume. Vous sortez ? Le boîtier s’attache même à un porte-clés.