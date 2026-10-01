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Écouteurs true wireless

TAT2149WT/00

Disponible à partir

Noir
Noir
Blanc
Blanc

Minuscules, mais puissants

Avec leur design ultra-confortable, ces minuscules écouteurs entièrement sans fil sont agréables à porter et élégants tout au long de la journée ! Malgré leur petite taille, ils offrent un son exceptionnel et des basses renforcées à faible volume. Vous sortez ? Le boîtier s’attache même à un porte-clés.

Voir tous les avantages

Minuscules, mais puissants

  • Minuscules écouteurs entièrement sans fil

  • Boîtier de charge avec porte-clés

  • Son naturel. Dynamic Bass

  • Appels clairs

Écouteurs ultra-compacts. Port ultra-confortable

Écouteurs ultra-compacts. Port ultra-confortable

Nos plus petits écouteurs entièrement sans fil à ce jour arborent un design discret, parfaitement ajusté et agréable à porter, même toute la journée. Les écouteurs se placent dans l’oreille externe, sans embout qui s’enfonce dans le conduit auditif : si vous avez besoin d’un meilleur maintien, vous avez le choix entre trois tailles de manchons en silicone (inclus).

Un son exceptionnel, même à faible volume, grâce aux basses dynamiques

Un son exceptionnel, même à faible volume, grâce aux basses dynamiques

Ces écouteurs entièrement sans fil sont peut-être petits, mais vous n’aurez pas besoin d’augmenter le volume pour profiter du meilleur son de leurs transducteurs de 10 mm. Activez Dynamic Bass via l’écouteur gauche ou l’application Philips Headphones et profitez de toute la puissance de vos lignes de basse préférées, même à faible volume.

Appels clairs. Votre voix est parfaitement audible

Appels clairs. Votre voix est parfaitement audible

Votre voix sera clairement audible pendant vos appels. Un micro dédié capte le son de votre voix, tandis qu’un algorithme de réduction du bruit atténue une partie des bruits ambiants.

Spécificités Techniques

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