Lecteur CD portable de type boombox

Que vous découvriez les joies des CD physiques pour la première fois ou que vous les redécouvriez, ce lecteur CD à chargement par le haut est idéal pour écouter de la musique en toute tranquillité. Compatible avec tous les formats de CD, il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Il suffit de le brancher sur une prise secteur ou d'insérer six piles* (type R14 C) pour l'emporter partout avec vous.