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    • Votre lecteur CD tout-en-un Votre lecteur CD tout-en-un Votre lecteur CD tout-en-un

      Lecteur de CD

      TAZ2000B/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Votre lecteur CD tout-en-un

      Cette boombox lit les CD physiques dans tous les formats et restitue un son incroyable. Elle offre une radio FM d'une grande clarté, une diffusion Bluetooth® stable ainsi qu'un port USB et une entrée audio pour la prise en charge d'autres appareils.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Lecteur de CD

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      Lecteur de CD

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      Votre lecteur CD tout-en-un

      • Lecteur CD multisource
      • CD, radio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, entrée audio
      • Poignée de transport intégrée
      Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

      Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

      Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

      Lecteur CD portable de type boombox

      Que vous découvriez les joies des CD physiques pour la première fois ou que vous les redécouvriez, ce lecteur CD à chargement par le haut est idéal pour écouter de la musique en toute tranquillité. Compatible avec tous les formats de CD, il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Il suffit de le brancher sur une prise secteur ou d'insérer six piles* (type R14 C) pour l'emporter partout avec vous.

      Radio FM numérique avec jusqu'à 20 présélections

      Si vous souhaitez opter pour une source musicale encore plus ancienne que les CD, le tuner numérique FM vous permet de trouver facilement vos programmes radio préférés. Définissez jusqu'à 20 présélections pour accéder aux stations que vous écoutez le plus souvent.

      Diffusion sans fil via Bluetooth®

      Vous souhaitez utiliser ce lecteur CD comme enceinte portable ? La connectivité Bluetooth® vous permet de diffuser des sons directement sur le lecteur à partir d'un appareil connecté compatible, et l'amplification dynamique fera vibrer vos lignes de basses préférées.

      Connexion à d'autres sources via le port USB et l'entrée audio

      Pour une flexibilité totale, le port USB vous permet de brancher une clé USB pour écouter votre musique numérique. Vous pouvez également utiliser le port d'entrée audio pour brancher une platine et lire des vinyles.

      Minuterie de mise en veille intégrée

      Si vous souhaitez vous endormir avec de la musique, un livre audio ou la radio en fond sonore, vous pouvez régler la minuterie de mise en veille sur 120, 90, 60, 30 ou 15 minutes. Le lecteur CD passe en mode veille une fois ce délai écoulé.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Puissance de sortie (RMS)
        3 W
        Amélioration du son
        Amplification dynamique des basses
        Système audio
        Stéréo
        Diamètre du haut-parleur
        2,5"
        Réglage du volume
        Haut/bas

      • Enceintes

        Haut-parleurs intégrés
        2

      • Connectivité

        USB
        Type A (lecture)
        Profils Bluetooth®
        • A2DP
        • AVRCP
        Entrée audio (3,5 mm)
        Oui
        Version Bluetooth®
        6,0

      • Tuner/réception/transmission

        Antenne
        Antenne FM
        Réglage numérique auto
        Oui
        Bandes du tuner
        • FM mono
        • FM stéréo
        Présélections
        20
        RDS
        Non
        Type d'antenne
        Télescopique

      • Pratique

        Type d'affichage
        LCD
        Couleur du rétroéclairage
        Blanc
        Arrêt programmé
        Oui

      • Alimentation

        Type de batterie
        LR14
        Tension de la pile
        1.5  volt
        Puissance électrique
        100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        <0,8 W (affichage de l'horloge activé)
        Nombre de piles
        6*
        Type d'alimentation
        Secteur ; piles*

      • Accessoires

        Guide de démarrage rapide
        Oui
        Cordon d'alimentation
        Oui
        Garantie
        • Livret de garantie
        • Fiche de sécurité

      • Design

        Couleur
        Noir

      • Dimensions

        Profondeur de l'emballage
        159  millimètre
        Profondeur du produit
        245  millimètre
        Poids (emballage compris)
        1,95  kg
        Hauteur de l'emballage
        278  millimètre
        Largeur de l'emballage
        370  millimètre
        Largeur du produit
        285  millimètre
        Hauteur du produit
        125  millimètre
        Poids du produit
        1,15  kg

      • Lecture audio

        Modes de lecture de disques
        • Avance/retour rapides
        • Recherche piste suivante/précédente
        • Répétition/Lecture aléatoire/Program.
        Support de lecture
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Nombre de platines
        1
        Modes USB direct
        • Lecture/pause
        • Précédent/suivant
        • Avance rapide/retour rapide
        • Arrêt
        • Répétition
        • Lecture aléatoire
        • Lecture du programme
        Type de changeur
        Haut
        Pistes programmables
        20
        Mode Bluetooth®
        • Lecture/pause
        • Précédent/suivant

      • Compatibilité

        Commande via l'application sur smartphone/tablette
        Non

      • Développement durable

        Coque en plastique
        Contient 85 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

      Badge-D2C

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      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

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