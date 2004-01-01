Visibilité à distance de l’état des patients

Care Assist permet aux cliniciens d’afficher les paramètres vitaux en direct, y compris les paramètres et données de courbes, et de consulter rétrospectivement les données d’alarmes et de courbes sur les appareils mobiles supportés. Il s’associe aux moniteurs IntelliVue et à ceux d’autres constructeurs pour offrir un accès à distance aux informations patient les plus récentes. Care Assist facilite non seulement la consultation des données, mais aussi l’interaction avec les moniteurs Philips et le PIC iX. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, de mesurer, annoter et exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients.