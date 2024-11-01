Cloud Data Services

Pathology Scanner SG300

Le scanner SG300 est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires traitant des volumes élevés souhaitant optimiser l’utilisation du scanner et réduire davantage le coût de propriété total par lame grâce aux fonctions de numérisation nocturne. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le scanner SG300 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation quotidienne et au sein de réseaux de pathologie intégrés. Le scanner de pathologie SGi, équipé d’une sortie DICOM JPEG et JPEG XL native et configurable, contribue à réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité diagnostique, permettant ainsi des économies de stockage significatives et une amélioration des performances*.

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