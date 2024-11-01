Termes recherchés

FR
DE

Cloud Data Services

Une solution évolutive et économique* pour l’archivage d’images de pathologie numérique sur le cloud

Trouver des produits similaires

Cloud Data Services permet de bénéficier d’un accès sécurisé aux images de pathologie numérique depuis pratiquement n’importe quel emplacement*, facilitant ainsi les processus cliniques et répondant aux besoins de la recherche. Sa solution de stockage évolutive et économique réduit la complexité de l’infrastructure, favorise la conservation des données à long terme et apporte la flexibilité nécessaire à la gestion des volumes d’images croissants, le tout en posant des bases solides pour des diagnostics basés sur l’IA et l’intégration des données de l’établissement*. Ces fonctionnalités favorisent une collaboration plus rapide, la continuité des soins et des coûts d’exploitation prévisibles*.

Contactez nous
Caractéristiques
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.
Pour en savoir plus
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.
Pour en savoir plus
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.
Pour en savoir plus
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.
Pour en savoir plus
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.
Pour en savoir plus
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.
  • Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
  • Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
  • Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
  • Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Voir toutes les caractéristiques
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.
Pour en savoir plus
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique

Fourni sous la forme d’un service entièrement pris en charge, l’archivage sur le cloud contribue à réduire la complexité opérationnelle et à accélérer l’intégration, tout en réduisant potentiellement les coûts de propriété et de maintenance, grâce à une solution basée sur AWS avec une disponibilité de 99,99 %*. Les services de pathologie peuvent ainsi stocker des volumes d’images en constante augmentation, sans les limitations associées au stockage local ou au manque d’espace physique.
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.
Pour en savoir plus
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé

En exploitant une solution d’archivage intelligente et hiérarchisée sur le cloud, la plate-forme déplace les données entre différentes catégories de stockage en fonction de la fréquence d’accès, des exigences de conformité et des objectifs d’optimisation des coûts. Les images fréquemment consultées restent facilement accessibles grâce à un système de stockage haute performance, tandis que les données moins utilisées sont transférées efficacement vers des niveaux de stockage moins coûteux, sans compromettre leur intégrité, leur traçabilité, ni leur accessibilité*.
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.
Pour en savoir plus
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés

L’archivage sur le cloud permet de stocker durablement et en toute sécurité les images de pathologie numérique et de bénéficier d’un accès sécurisé à long terme à ces images, tout en aidant les équipes informatiques à préserver la stabilité et la sécurité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. Il offre ainsi une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés.
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.
Pour en savoir plus
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec Cloud Data Services, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, afin d’assurer un archivage sécurisé des images de pathologie numérique sur le cloud. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies*.
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.
Pour en savoir plus
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, Cloud Data Services contribue à réduire les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.
  • * Les déclarations formulées par AWS sont des déclarations tierces, susceptibles de ne pas s’appliquer à tous les marchés et pouvant être mises à jour de temps à autre. Les fonctionnalités et les avantages de la solution dépendent de la configuration et de l’utilisation spécifiques du client. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité sur le marché concerné.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.