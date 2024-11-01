Termes recherchés
Cloud Data Services permet de bénéficier d’un accès sécurisé aux images de pathologie numérique depuis pratiquement n’importe quel emplacement*, facilitant ainsi les processus cliniques et répondant aux besoins de la recherche. Sa solution de stockage évolutive et économique réduit la complexité de l’infrastructure, favorise la conservation des données à long terme et apporte la flexibilité nécessaire à la gestion des volumes d’images croissants, le tout en posant des bases solides pour des diagnostics basés sur l’IA et l’intégration des données de l’établissement*. Ces fonctionnalités favorisent une collaboration plus rapide, la continuité des soins et des coûts d’exploitation prévisibles*.
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Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
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Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
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Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
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Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
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Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Une gestion complète de l’archivage des images de pathologie numérique
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Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
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Archivage intelligent et hiérarchisé = investissement optimisé
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Une base évolutive au service de l’IA et des diagnostics intégrés
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Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
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Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
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Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
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Le SG60 est conçu pour s’adapter aux besoins des laboratoires avec un processus de travail rationalisé et devant numériser des petits lots de lames pour atteindre l’efficacité opérationnelle et raccourcir les délais d’exécution en numérisant des lots en parallèle. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le SG60 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation systématique et au sein de réseaux de pathologie intégrés.
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Le scanner SG300 est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires traitant des volumes élevés souhaitant optimiser l’utilisation du scanner et réduire davantage le coût de propriété total par lame grâce aux fonctions de numérisation nocturne. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le scanner SG300 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation quotidienne et au sein de réseaux de pathologie intégrés. Le scanner de pathologie SGi, équipé d’une sortie DICOM JPEG et JPEG XL native et configurable, contribue à réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité diagnostique, permettant ainsi des économies de stockage significatives et une amélioration des performances*.
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Le système IntelliSite de gestion des images (IMS – Image Management System) vise à optimiser l’efficacité de votre laboratoire d’anatomopathologie. Son architecture ouverte et évolutive permet une intégration optimale au sein de vos processus et de votre infrastructure informatique.
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