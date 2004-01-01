Le PageWriter TC35 propose des outils avancés d’optimisation des processus et d’aide à la prise de décision clinique. Les PageWriter bénéficient de l’expertise clinique de l’algorithme ECG DXL qui repose sur plus de 55 ans de recherches et d’expérience. Celui-ci assure la continuité et la cohérence de l’interprétation et du diagnostic ECG entre les PageWriter, le système de gestion des ECG IntelliSpace et les autres solutions Philips. Il vous permet aussi de télécharger des listes de travail DICOM et de récupérer des informations AST pour consulter les informations administratives du patient à son chevet. Avec une connexion sans fil, les rapports ECG peuvent être exportés vers un DPI à la vitesse du Wi-Fi 5 (802.11 b/a/g/n/ac), en bénéficiant de WPA3-Personnel. L’interopérabilité DICOM du PageWriter permet d’accéder directement aux demandes d’examen ECG depuis votre service DICOM MWL et de stocker des ECG DICOM sur votre PACS existant. Vous bénéficiez ainsi de processus cliniques rapides et efficaces.
Interprétations extrêmement précises des données ECG
L’algorithme ECG Philips DXL fournit des interprétations extrêmement précises des données ECG, notamment en ce qui concerne l’analyse pédiatrique, la détection des impulsions de stimulation (dès 0,02 mVms) et les mesures de l’intervalle QT, ainsi que des outils avancés d’aide à la prise de décision clinique pour le diagnostic d’infarctus STEMI. Il permet d’orienter la prise en charge de patients souffrant de douleurs thoraciques.
Fonctionnement en 3 étapes
Navigation rapide grâce à l’écran tactile et aux boutons lumineux
L’électrocardiographe PageWriter TC35 est conçu pour être utilisé aussi bien dans un environnement hospitalier exigeant que dans un cabinet médical. Son fonctionnement simple en trois étapes, son écran tactile et ses outils supplémentaires facilitent la génération de rapports ECG de qualité. En outre, l’algorithme de grande précision ECG Philips DXL facilite la prise de décision clinique.
Jeu de fils d’électrodes intégré compact
Jeu de fils d’électrodes intégré pour réduire les connexions
La conception fluide du jeu de fils d’électrodes compact réduit les connexions à vérifier et à gérer. Elle permet également de maîtriser les coûts de remplacement dans les établissements à forte activité. La batterie offre, quant à elle, jusqu’à 13,9 heures de cycles de fonctionnement classique sans recharge.
Connectivité sans fil Wi-Fi 5
Communication et intégration standardisées
La rationalisation des processus de travail grâce aux connexions câblées et sans fil Wi-Fi 5 pour les formats XML, HL7 et DICOM (norme standard) favorise la collaboration et la prise de décision cliniques rapides par vos équipes.
Fonctionnement en 3 étapes
Jeu de fils d’électrodes intégré compact
Connectivité sans fil Wi-Fi 5
