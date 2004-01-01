Termes recherchés

PageWriter TC35

Électrocardiographe

Le PageWriter TC35 propose des outils avancés d’optimisation des processus et d’aide à la prise de décision clinique. Les PageWriter bénéficient de l’expertise clinique de l’algorithme ECG DXL qui repose sur plus de 55 ans de recherches et d’expérience. Celui-ci assure la continuité et la cohérence de l’interprétation et du diagnostic ECG entre les PageWriter, le système de gestion des ECG IntelliSpace et les autres solutions Philips. Il vous permet aussi de télécharger des listes de travail DICOM et de récupérer des informations AST pour consulter les informations administratives du patient à son chevet. Avec une connexion sans fil, les rapports ECG peuvent être exportés vers un DPI à la vitesse du Wi-Fi 5 (802.11 b/a/g/n/ac), en bénéficiant de WPA3-Personnel. L’interopérabilité DICOM du PageWriter permet d’accéder directement aux demandes d’examen ECG depuis votre service DICOM MWL et de stocker des ECG DICOM sur votre PACS existant. Vous bénéficiez ainsi de processus cliniques rapides et efficaces.

Algorithme DXL

Interprétations extrêmement précises des données ECG

L’algorithme ECG Philips DXL fournit des interprétations extrêmement précises des données ECG, notamment en ce qui concerne l’analyse pédiatrique, la détection des impulsions de stimulation (dès 0,02 mVms) et les mesures de l’intervalle QT, ainsi que des outils avancés d’aide à la prise de décision clinique pour le diagnostic d’infarctus STEMI. Il permet d’orienter la prise en charge de patients souffrant de douleurs thoraciques.

Fonctionnement en 3 étapes

Navigation rapide grâce à l’écran tactile et aux boutons lumineux

L’électrocardiographe PageWriter TC35 est conçu pour être utilisé aussi bien dans un environnement hospitalier exigeant que dans un cabinet médical. Son fonctionnement simple en trois étapes, son écran tactile et ses outils supplémentaires facilitent la génération de rapports ECG de qualité. En outre, l’algorithme de grande précision ECG Philips DXL facilite la prise de décision clinique.

Jeu de fils d’électrodes intégré compact

Jeu de fils d’électrodes intégré pour réduire les connexions

La conception fluide du jeu de fils d’électrodes compact réduit les connexions à vérifier et à gérer. Elle permet également de maîtriser les coûts de remplacement dans les établissements à forte activité. La batterie offre, quant à elle, jusqu’à 13,9 heures de cycles de fonctionnement classique sans recharge.

Connectivité sans fil Wi-Fi 5

Communication et intégration standardisées

La rationalisation des processus de travail grâce aux connexions câblées et sans fil Wi-Fi 5 pour les formats XML, HL7 et DICOM (norme standard) favorise la collaboration et la prise de décision cliniques rapides par vos équipes.

Fiche technique

ECG Functions
ECG Functions
Simultaneous Lead Acquisition
  • 12 dérivations
Timed ECG
  • Prise en charge des protocoles pharmaceutiques d’épreuve d’effort
Report Storage/Transfer
  • Enregistrement haute fidélité à 1 000 Hz sur 10 secondes pour les 12 dérivations
Communications réseau avancées et bidirectionnelles
Communications réseau avancées et bidirectionnelles
Gestion centralisée des indications horaires (D01)
  • Possibilité de synchroniser manuellement ou automatiquement l’heure sur l’horloge du serveur en réseau
Philips DXL 18-Lead ECG Algorithm
Philips DXL 18-Lead ECG Algorithm
Interpretive statements
  • > 600 énoncés diagnostiques, analyse pédiatrique intégrée
Borderline Statement Suppression
  • Trois réglages configurables
Nomenclature
  • Conforme aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2007, Partie II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Requête et récupération des informations administratives du patient
  • Oui
À partir des critères de recherche saisis par l’utilisateur ou à l’aide du lecteur de code-barres (exemple : ID patient, nom/prénom)
  • Oui
Compatibilité avec l’interface HL7 standard via IntelliSpace Enterprise pour les systèmes hospitaliers
  • Oui
STEMI Diagnostic Aids
STEMI Diagnostic Aids
Graphical ST Vector
  • Deux rapports ECG avec représentations polaires du segment ST dans les plans frontal et transversal
Critical Values
  • Mise en évidence de quatre états nécessitant une attention clinique immédiate
Sortie DICOM des résultats d’examen ECG (D08)
Sortie DICOM des résultats d’examen ECG (D08)
Création d’un ECG 12 dérivations DICOM
  • Oui
Création d’un ECG classique DICOM
  • Oui
Indicateurs de qualité du signal
Indicateurs de qualité du signal
Détection de défaut de contact
  • Le schéma anatomique des dérivations indique l’emplacement et le libellé
Couleurs des dérivations
  • Quatre couleurs indiquant la qualité du signal de chaque dérivation
Vérification des dérivations
  • Logiciel de positionnement des électrodes permettant de détecter jusqu’à 20 inversions de fils différentes
Fréquence cardiaque
  • Affichage continu de la fréquence cardiaque du patient
Aperçu avant impression
  • Aperçu avant impression des courbes ECG en mode plein écran
Interface utilisateur
Interface utilisateur
Écran tactile
  • Écran tactile résistif à 5 fils
Clavier
  • Touches des 3 fonctions principales rétroéclairées ; clavier alphanumérique standard de 65 touches ; caractères spéciaux
Membrane de protection pour le clavier
  • Revêtement souple en silicone pour protéger des particules/de la pénétration de liquides
Afficheur
Afficheur
Taille
  • Écran TFT à matrice active de 6,5 pouces (16,5 cm)
Résolution
  • 640 x 480 VGA
Couleurs
  • 64 000 couleurs
Connexions patient
Connexions patient
Jeu de fils d’électrodes longs (H23)
  • Fils d’électrodes longs permettant une plus grande distance entre l’électrocardiographe et le patient
Électrodes ventouses Welsh (E04)
  • Six électrodes ventouses Welsh et quatre pinces de fixation
Adaptateur à pression/à languette (E06)
  • Pour électrodes à pression ou à languette avec extrémités métalliques
Mechanical
Mechanical
Dimensions
  • 31 x 40 x 21 cm
Weight
  • 8,6 kg (avec batterie, fils d’électrodes, pinces, électrodes et liasse de papier)
Connectivité
Connectivité
Réseau LAN
  • Connexion Ethernet IEEE 802.3 10/100 Base‑TX via un connecteur RJ45 intégré
Connexion sans fil (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (Wi-Fi 5)
Authentification sans fil
  • WPA3 (Personnel) WPA2 (Entreprise)
Stockage interne
  • 200 ECG
Certificat FIPS
  • Communication prise en charge par l’algorithme de cryptage certifié FIPS 140-2
Stockage externe
  • 200 ECG avec périphérique USB en option
Saisie automatique des données
Saisie automatique des données
Lecteur de code-barres (H12)
  • Lecture du Code 39
Souplesse de saisie des données de champ
  • Oui
Safety and Performance
Safety and Performance
International Standards
  • Compatibilité électromagnétique CEI 60601-1-2:2014
  • Règles spécifiques de sécurité des électrocardiographes CEI 60601‑2-25:2011, édition 2.0
  • Règles générales de sécurité CEI 60601‑1:2005+A1:2012
Filtres de prétraitement
Filtres de prétraitement
Interférences secteur
  • 50 ou 60 Hz
Traitement du signal
  • Réjection des artefacts et instabilité de la ligne de base
Filtres de présentation – Rapports sur 10 secondes
Filtres de présentation – Rapports sur 10 secondes
Filtre passe‑haut
  • 0,02, 0,05 et 0,15 Hz
Filtre passe‑bas
  • 40, 100, 150 et 300 Hz
Filtres de présentation – Rythme
Filtres de présentation – Rythme
Filtre passe‑haut
  • 0,02, 0,05 et 0,15 Hz
Filtre passe‑bas
  • 40, 100, 150 et 300 Hz
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques
Batterie
  • Lithium-ion
Autonomie de la batterie (par batterie)
  • 10 heures sans impression, 13,9 heures de fonctionnement classique et 3 heures d’impression en continu
Recharge de la batterie
  • Quatre heures pour recharger la batterie à pleine capacité
Alimentation secteur
  • 100-240 Vca, 50/60 Hz
Consommation électrique
  • 60 W max.
Caractéristiques d’environnement
Caractéristiques d’environnement
Conditions de fonctionnement – Température
  • 10 à 40 °C
Conditions de fonctionnement – Humidité
  • 10 % à 90 % d’humidité relative (sans condensation)
Conditions de fonctionnement – Altitude
  • Altitude maximale : 3 048 m
Conditions de stockage – Température
  • -20 °C à 50 °C
Conditions de stockage – Humidité
  • 10 % à 90 % d’humidité relative (sans condensation) Altitude maximale : 4 572 m
  • ¹ Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation 2018; 138 (2): pg e618 -e651.

