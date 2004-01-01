Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.

Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 5000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.